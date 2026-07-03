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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisste 14- Jährige aus Adenau wohlbehalten aufgefunden

Koblenz (ots)

Am 02.07.2026 wurde die 14-jährige Lara S. aus Adenau durch ihre Eltern als vermisst gemeldet. Im Rahmen der durchgeführten Vermisstensuche konnte die Vermisste am frühen Morgen des 03.07.2026 durch die Polizei Viersen wohlbehalten angetroffen werden.

Hinweis: Mit dem Auffinden der Vermissten ist der Grund für weitere Veröffentlichungen ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden. Es wird daher gebeten, persönliche Daten des Mädchens zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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