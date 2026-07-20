Polizei Düren

POL-DN: Feuerwerkskörper lösen Brand aus

Düren (ots)

- Bislang unbekannte junge Männer verursachten am Freitagabend (17.07.2026) durch unsachgemäße Handhabung von Feuerwerkskörpern einen Brand auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Düren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Düren entsandt. Nach Zeugenangaben hatten dort zuvor mehrere junge Männer mit Feuerwerkskörpern hantiert und mindestens eine Rakete scheinbar gezielt ins Buschwerk geschossen und dieses dadurch in Brand gesetzt. Die jungen Männer, die daraufhin mit einem weißen Pkw in Richtung Nordstraße flüchteten, konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das brennende Gebüsch konnte durch die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten mittels Feuerlöscher abgelöscht werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte konnte auch der entstandene Sachschaden geringgehalten werden.

Bei den flüchtigen Personen soll es sich um vier junge Männer im alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Der genutzte Pkw soll ein weißer Kleinwagen mit Dürener Kennzeichen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem genutzten Fahrzeug geben können, sich unter der der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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