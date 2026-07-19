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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Titz (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Ortslage Titz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen Mitternacht beabsichtigte eine 68-jährige PKW-Führerin aus Titz, rückwärts in ihre Einfahrt einzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ihr Fahrzeug in die Vorwärtsbewegung und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Zusammenstoß entstand schwerer Sachschaden am Fahrzeug und am Gebäude. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Statiker bestätigte die Standfestigkeit des beschädigten Gebäudes. Der Einsatz wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr der Gemeinde Titz, der Polizei und Fachberatern des THW bewältigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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