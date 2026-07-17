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Polizei Düren

POL-DN: Ein Schwerverletzter bei Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Linnich (ots)

Der Fahrer eines Motorrades wurde gestern Nachmittag (16.07.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der B57 zwischen Gereonsweiler und Setterich schwer verletzt. Bei einem Überholvorgang kollidierte er mit einem Pkw.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzogenrath die B57 aus Richtung Setterich kommend in Richtung Gereonsweiler. Um einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen scherte der Mann nach links aus. Beim Einleiten des Überholvorgangs kollidierte er dann mit dem Krad eines 38-jährigen Mannes aus Hückelhoven, der die B57 in gleiche Fahrtrichtung befuhr und seinerseits ebenfalls bereits zum Überholen des vor ihm befindlichen Pkw und des Traktors angesetzt hatte. Durch die seitliche Kollision der beiden Fahrzeug kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. Hierbei wurde er schwer verletzt. Nach eigenen Angaben des Pkw-Fahrers hatte dieser sich vor dem Überholvorgang versichert, dass ein gefahrloses Überholen möglich sei, hierbei den sich von hinten nähernden Kradfahrer nicht wahrgenommenDüren. Er selber blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die B57 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Gereronsweiler und Puffendorf komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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