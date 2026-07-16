Polizei Düren

POL-DN: Trotz Ampel im Kreuzungsbereich kollidiert

Vettweiß (ots)

Bei der Kollision eines Tansporters mit einem Lkw am gestrigen Abend (15.07.2026) wurden im Kreuzungsbereich der L264 und der ehemaligen L33/Gereonstraße die Fahrer beider Fahrzeuge schwer verletzt. Unfallursächlich scheint die Missachtung des Rotlichts der neu installierten Ampel zu sein.

Gegen 19:30 Uhr befuhr der Unfallverursacherin, eine 22-jährige Frau aus Düren, mit ihrem Lieferwagen die L264 aus Richtung Disternich kommend in Richtung Kelz. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der ehemaligen L33 der 60-jährige Fahrer eines Lkw aus Richtung Gladbach kommend der Kreuzung, die er nach Zeugenangaben geradeaus bei Grünlicht in Richtung Vettweiß passierte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Zudem wurden mehrere Verkehrseinrichtungen im Kreuzungsbereich beschädigt.

Zeugenangaben zufolge hatte die junge Frau beim Einfahren in die Kreuzung das Rotlicht der vor einiger Zeit neu installierten Ampelanlage missachtet und so den Unfall verursacht. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte beide Verletzten zur stationären Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden und konnte erst wieder freigegeben werden als ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt waren. Beide beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell