Polizei Düren

POL-DN: Polizei nutzt Sommerferien für Einsatztrainings in Schulen

Inden / Titz (ots)

Die Polizei Düren nutzt die unterrichtsfreie Zeit während der Sommerferien, um Einsatztrainings in Schulgebäuden durchzuführen. Die Übungen finden in den kommenden Wochen in der Goldsteinschule in Inden sowie in der Primus-Schule in Titz statt.

Schulgebäude bieten mit ihren unterschiedlichen Raumgrößen, Fluren und Treppenhäusern ideale Voraussetzungen, um unterschiedlichste Einsatzlagen unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren. Solche Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung unserer Einsatzkräfte. Sie dienen dazu, Abläufe zu festigen, die Zusammenarbeit der Beamtinnen und Beamten weiter zu optimieren und sich auf besondere Einsatzsituationen bestmöglich vorzubereiten.

Im Zusammenhang mit den Trainings kann es an den beiden Schulstandorten zeitweise zu einer erhöhten Präsenz von Polizeifahrzeugen und Einsatzkräften kommen. Eine Beeinträchtigung von Anwohnern im Umfeld der beiden Schulen ist nicht zu erwarten.

Die Polizei Düren informiert hierüber vorab, damit die Maßnahmen richtig eingeordnet werden können. Hintergrund sind ausschließlich geplante Trainingsmaßnahmen.

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