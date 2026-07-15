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Polizei Düren

POL-DN: Eingebrochen und Laptops entwendet

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend (13.07.2026) widerrechtlich Zutritt und entwenden elektronische Geräte aus einem Einfamilienhaus im Sonnenweg.

Eine dreiviertel Stunde und ein gekipptes Fenster reichten aus, um den Bewohnern des Einfamilienhauses am Montag in den frühen Abendstunden eine unschöne Überraschung zu bereiten. Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr waren bislang unbekannte Täter augenscheinlich durch ein gekipptes Fenster ins Haus gelangt, hatten die Räumlichkeiten durchsucht und schließlich zwei Laptops entwendet. Das Ungewöhnliche an der Tat: Einer der Bewohner war zur Tatzeit im Obergeschoss des Hauses anwesend, hatte aber Kopfhörer getragen und zunächst nichts von dem ungebetenen Besuch mitbekommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Umstände im Bereich des Tatortes beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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