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Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt nach Auffahrunfall

Merzenich (ots)

Der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters verletzte sich gestern Abend (13.07.2026) schwer, als er in der Dürener Straße auf einen vorausfahrenden Transporter auffuhr. Er musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Der 18-jährige aus Merzenich war gegen 19:35 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Dürener Straße in Richtung Bergstraße unterwegs. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein 31-jähriger Mann, ebenfalls aus Merzenich, mit seinem Klein-Lkw. Im Verlauf der Dürener Straße bremste der 31-jährige seinen Lieferwagen bis zum Stillstand ab. Der hinter dem Fahrzeug befindliche E-Scooter-Fahrer hatte dies nach eigenen Angaben zwar wahrgenommen, konnte sein Fahrzeug aber nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 18-jährige schwer und stürzte zu Boden. Durch den umgehend informierten Rettungsdienst musste der junge Mann aus Merzenich zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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