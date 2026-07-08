Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Urkundenfälschung am Flughafen Stuttgart festgestellt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Flughafen Stuttgart haben Bundespolizisten am 07. Juli 2026 bei der Ausreisekontrolle eines 32-jährigen georgischen Staatsangehörigen eine Urkundenfälschung festgestellt.

Im Zuge der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle legte der Mann einen lettischen Reisepass vor. Bei der Überprüfung des Dokuments stellten die eingesetzten Beamten Manipulationen am Buchblock des Reisepasses fest. Die Passnummer war verändert worden, während die ursprünglich echte Passnummer ausgeschrieben wurde.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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