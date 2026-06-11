Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ladendiebe stehlen zahlreiche Zigarettenpäckchen aus Discounter: Polizei sucht Zeugen in Zierenberg

Zierenberg (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Zigaretten im Wert von rund 1.200 Euro haben zwei Ladendiebe am gestrigen Mittwochnachmittag in Zierenberg erbeutet. Die Männer hatten den Discountermarkt in der Straße "Vor Brakens Höhe" gegen 15 Uhr betreten und anschließend unauffällig zahlreiche Zigarettenpäckchen in mitgeführte Taschen gepackt. Beim Verlassen des Marktes wurden die Täter zwar noch von einem Mitarbeiter bemerkt, trotzdem gelang es ihnen, in einem dunklen VW Golf mit vermutlich französischen Kennzeichen davonzufahren. Auch im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Ladendiebe nicht mehr gefasst werden.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kriminalpolizei bitten um Hinweise auf die Täter. Beide Männer wurden als 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit dunklerem Hautteint beschrieben. Einer trug ein dunkles T-Shirt mit einer dunklen Steppweste darüber und eine kurze beigefarbene Hose, sein Komplize war mit einem olivgrünen T-Shirt, einer dunklen Steppweste und einer kurzen Jeanshose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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