Polizei Düren

POL-DN: Ein Funke genügt - Polizei warnt nach Buschbrand vor erhöhter Brandgefahr

Düren (ots)

Am gestrigen Abend geriet in unmittelbarer Nähe des Ruruferradweges bei Krauthausen Buschwerk in Brand. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte eine Brandausdehnung und damit einen größeren Schaden.

Durch die anhaltend trockene Witterung, sommerliche Temperaturen und leichten Wind reicht bereits der kleinste Funke, um einen Flächenbrand auszulösen. Ob fahrlässiger Umgang z.B. mit einem Grill ursächlich für den gestrigen Brand war, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 19:10 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zum Ruruferradweg in Höhe eines Industriebetriebes in Krauthausen entsandt worden. Dort gerieten auf einer Fläche von ca. 400 m² Buschwerk und Unterholz in Brand. Durch den konsequenten Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes, insbesondere ein Übergreifen auf den angrenzenden Firmenkomplex verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden war in diesem Fall lediglich gering.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der Trockenheit weist die Polizei auf folgendes hin: Wer fahrlässig oder sogar vorsätzlich mit Glut oder Feuer hantiert, verursacht unkalkulierbare Gefahren und setzt die körperliche Gesundheit und den Besitz anderer aufs Spiel. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kann eine Katastrophe auslösen.

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