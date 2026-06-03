POL-CE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Nienhagen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Nienhagen ist in der vergangenen Nacht ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige mit seinem E-Bike den Kreuzungsbereich Dorfstraße / Bahnhofstraße. Hier stürzte er offenbar alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache und wurde gegen 00:40 Uhr von Passanten gefunden. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Der Unfallzeitpunkt konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell