Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nienhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nienhagen ist in der vergangenen Nacht ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige mit seinem E-Bike den Kreuzungsbereich Dorfstraße / Bahnhofstraße. Hier stürzte er offenbar alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache und wurde gegen 00:40 Uhr von Passanten gefunden. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Der Unfallzeitpunkt konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert.

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