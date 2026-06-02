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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Celle sind gestern Nachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 76-jährige Nissanfahrerin wollte gegen 14:35 Uhr von der Mummnenhofstraße in die Straße "Nordfeld" abbiegen. Eine hinter ihr fahrende 40-Jährige bemerkte dies zu spät, konnte mit ihrem VW nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Nissan auf. Die Fahrerin des VW sowie ihr neun Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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