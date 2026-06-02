POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten
Celle (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Celle sind gestern Nachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 76-jährige Nissanfahrerin wollte gegen 14:35 Uhr von der Mummnenhofstraße in die Straße "Nordfeld" abbiegen. Eine hinter ihr fahrende 40-Jährige bemerkte dies zu spät, konnte mit ihrem VW nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Nissan auf. Die Fahrerin des VW sowie ihr neun Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro.
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