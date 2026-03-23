Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Kettensägenausbildung Modul A der Stadtfeuerwehr Bergen

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Bergen (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2026 bis zum 21.03.2026 nahmen insgesamt 14 Teilnehmer aus der Stadt Bergen sowie der Gemeinde des freien Bezirks Lohheide an der Kettensägenausbildung Modul A teil.

Der Lehrgang begann am Montag und Dienstag mit einem theoretischen Ausbildungsteil. Hier wurden die notwendigen Grundlagen für einen sicheren und fachgerechten Umgang mit der Motorkettensäge vermittelt. Dazu gehörten insbesondere Kenntnisse über Arbeitssicherheit, persönliche Schutzausrüstung, Gefahrenbeurteilung sowie Aufbau, Funktion und Wartung der Kettensäge.

Am Freitag stand der technische Dienst an der Kettensäge im Mittelpunkt. Die Teilnehmer übten das eigenständige Warten der Geräte, einschließlich Kettenpflege, Schärfen, Spannen sowie die Durchführung von Funktionskontrollen. Ziel war es, die Einsatzbereitschaft der Geräte sicherzustellen und technische Zusammenhänge besser zu verstehen.

Der praktische Ausbildungstag fand am Samstag im Wald statt. An verschiedenen Stationen wurden unter realistischen Bedingungen unterschiedliche Schnitt- und Fälltechniken vermittelt und angewendet. Die Teilnehmer trainierten unter anderem das sichere Anlegen von Fallkerben, das fachgerechte Fällen von Bäumen sowie den Umgang mit unter Spannung stehendem Holz. Ein besonderes Highlight stellte der Einsatz eines Baumbiegesimulators dar, an dem Gefahrensituationen realitätsnah geübt werden konnten.

Im Verlauf des Lehrgangs erwarben die Teilnehmer umfassende Fähigkeiten im sicheren, kontrollierten und effizienten Umgang mit der Motorkettensäge. Sie sind nun in der Lage, Gefahren richtig einzuschätzen, geeignete Arbeitstechniken auszuwählen und Holzarbeiten eigenständig sowie verantwortungsbewusst durchzuführen.

Die Ausbildung wurde durch den Lehrgangsleiter Henning Optenhöfel geleitet. Unterstützt wurde er durch den Ausbildungsleiter und Fachberater Kettensäge, Timo Böhme.

Der Lehrgang verlief erfolgreich und unfallfrei.

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