FFW Bergen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Eversen Thorsten Persuhn als Ortsbrandmeister bestätigt - Theo Gehnke neuer Stellvertreter

Eversen (ots)

Am 28. Februar 2026 fand die 91. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Eversen im Feuerwehrhaus statt. Ortsbrandmeister Thorsten Persuhn begrüßte neben zahlreichen Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung auch viele fördernde Mitglieder. Als Gäste hieß er Stadtbrandmeister Michael Sander, Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann, Ehrenortsbrandmeister André Sonntag, Ortsbürgermeister Björn Frieling sowie Sabrina Drechsel von der Polizei Bergen willkommen.

In seinem Jahresbericht ging Persuhn ausführlich auf die 17 Einsätze des Berichtsjahres 2025 ein. Die Wehr rückte zu zehn Brandeinsätzen und sieben technischen Hilfeleistungen aus. Darüber hinaus informierte er über Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus sowie über anstehende Fahrzeugbeschaffungen. Der Mitgliederstand der Ortsfeuerwehr Eversen ist weiterhin stabil: 72 aktive Kameraden versehen ihren Dienst in der Einsatzabteilung, hinzu kommen 105 fördernde Mitglieder, 14 Mitglieder in der Altersabteilung, 11 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 19 Kinder in der Kinderfeuerwehr. Insgesamt zählt die Ortsfeuerwehr damit 221 Mitglieder.

In ihren Kurzberichten informierten Jugendfeuerwehrwart Phillip Wehrhahn und Kinderfeuerwehrwart Joel Hubach über die vielfältigen Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses. Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit zeigt sich unter anderem daran, dass drei Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr neu in die Einsatzabteilung übernommen werden konnten - sie waren zuvor bereits in der Kinderfeuerwehr aktiv.

Stadtbrandmeister Sander und Abschnittsleiter Heinemann berichteten über Einsatzzahlen sowie Mitgliederentwicklungen auf Stadt- und Kreisebene. Unverändert angespannt sei weiterhin die Ausbildungssituation am NLBK. Die Ausbildung auf Stadt- und Kreisebene hingegen funktioniere gut und reibungslos.

Bei den turnusgemäßen Wahlen erklärte der stellvertretende Ortsbrandmeister Till Oelrichs, nicht erneut kandidieren zu wollen. Thorsten Persuhn wurde in seinem Amt als Ortsbrandmeister bestätigt. Zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister wählten die anwesenden Mitglieder Theo Gehnke. Die neu geschaffene Funktion des Ausbildungsbeauftragten und Gruppenführers zbV übernimmt künftig Till Oelrichs.

Thimon Helms wurde als Atemschutzgerätewart wiedergewählt, Manuel Günther als Sicherheitsbeauftragter bestätigt. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Jugendfeuerwehrwart Phillip Wehrhahn, sein Stellvertreter Mirko Siekmann sowie der stellvertretende Kinderfeuerwehrwart Michael Hermes.

Eine besondere Ehrung erhielt Paul Wellmann für seinen Einsatz während des Hochwassers 2023/2024. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Heinz Helms unter langanhaltendem Applaus ausgezeichnet. Beförderungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung: Stefan Poestges und Jorik Sonntag wurden vom Ortsbrandmeister zu Feuerwehrmännern ernannt. Thimon Helms und Christoph Münkel ernannte der Stadtbrandmeister zu Löschmeistern.

Nach langjährigem Engagement wurden Klaus Rossmann und Albert Buhr nach 47 Jahren aktivem Dienst in die Altersabteilung verabschiedet. Axel Münkel schied nach 39-jähriger Tätigkeit als Gruppenführer, davon 22 Jahre im Ortskommando, aus dem Kommando aus. Allen wurde mit großem Dank für ihre Verdienste ein Präsent überreicht.

Als neue Mitglieder in die Einsatzabteilung aufgenommen wurden Mia-Sophie Michna, Max Hartung, Jann-Hinrich Krüger, Paul Wiessalla, Dominik Friedrich und Jonas Sussek.

