Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Brennt Gartenhaus in Eversen.

Eversen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 06.03.2026, wurde die Feuerwehr Eversen um 03:21 Uhr zu einem brennenden Gartenhaus alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte ein deutlicher Feuerschein zu erkennen. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle gingen die ersten Kräfte umgehend zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht. Eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus in Holzbauweise wurde durch das gezielte Vorgehen verhindert.

Nachdem das Brandobjekt abschließend auf Glutnester kontrolliert worden war, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Eversen war mit einer Stärke von 1/18 im Einsatz. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können durch die Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

