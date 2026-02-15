Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Generationswechsel bei der Ortsfeuerwehr Hassel - Torsten Neidert zum neuen Ortsbrandmeister gewählt

Hassel (ots)

Zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hassel am 14. Februar 2026 konnte Ortsbrandmeister Wilfried Heins zahlreiche Gäste im Dorfgemeinschaftshaus begrüßen. Sein besonderer Gruß galt der Bürgermeisterin der Stadt Bergen, Claudia Dettmar-Müller, dem Regierungsbrandmeister Dirk Heindorf, Kreisbrandmeister Volker Prüsse sowie den stellvertretenden Kreisbrandmeistern und Abschnittsleitern Willi Lucan (Brandabschnitt West) und Ulf Heinemann (Brandabschnitt Nord). Ebenfalls willkommen hieß Heins Stadtbrandmeister Michael Sander, den Gemeindebrandmeister der Gemeindefeuerwehr Winsen, Oliver Hermann, den stellvertretenden Ortsbrandmeister Wolthausen, Frank Buhr, den Ortsbrandmeister Christian Krause aus Offen, die Kreisfrauensprecherin Kristin Lucan, Stadtpressewart Ole Chmelka, die stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin der Kinderfeuerwehr Offen-Hassel, Lara Rißmann, Notfallseelsorger Axel Stahlmann, den Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses Eckhard Borges, den Leiter des Kriminalkommissariats Bergen Erster Hauptkommissar Guido Bergmann, eine Abordnung der 1. Schalmeienkapelle Plodda, eine Abordung der Feuerwehr Winsen sowie Ortsbürgermeister Klaus Schröter. Zudem begrüßte er alle anwesenden Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr. In seinem Jahresbericht informierte Heins, dass die Ortsfeuerwehr Hassel derzeit 23 aktive Kameradinnen und Kameraden zählt. Insgesamt wurden im Jahr 2025 beachtliche 1.563 Dienststunden geleistet. Mit drei Einsätzen blieb das Einsatzgeschehen vergleichsweise ruhig. Darüber hinaus wurden zahlreiche Lehrgänge auf Stadt-, Kreis- und Landesebene besucht, um die Einsatzbereitschaft kontinuierlich sicherzustellen. Es folgten die Berichte der Kinderfeuerwehr Offen-Hassel sowie der Altersabteilung Hassel, die ebenfalls auf ein aktives Jahr zurückblicken konnten.

Emotionaler Abschied nach 24 Jahren an der Spitze Der wohl bewegendste Tagesordnungspunkt des Abends war die Neuwahl des Ortsbrandmeisters. Wilfried Heins stellte sein Amt nach 24 Jahren zur Verfügung. In einer persönlichen und sichtlich bewegenden Rede blickte er auf seine jahrzehntelange Laufbahn zurück: 24 Jahre Ortsbrandmeister, zuvor 15 Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister. Bereits mit 17 Jahren war er als Schriftwart im Ortskommando tätig und gehörte diesem damit 45 Jahre an. Insgesamt kann Heins auf 48 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr zurückblicken. Seit 37 Jahren ist er zudem als Wertungsrichter bei Wettbewerben im Landkreis Celle aktiv. Stadtbrandmeister Michael Sander würdigte, dass Heins mit 39 Jahren Amtszeit der langjährigste Ehrenbeamte der Stadt Bergen ist. In seiner Rede wurde deutlich, dass für Wilfried Heins stets die Menschen und die Sache "Feuerwehr" im Vordergrund standen. Es sei für ihn immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, für Mitbürgerinnen und Mitbürger da zu sein und zu helfen. Sein besonderer Dank galt seinem Ortskommando, der gesamten Feuerwehr sowie insbesondere seiner Ehefrau Monika, die ihn über all die Jahre hinweg unterstützt und jede Entscheidung mitgetragen habe.

Im Anschluss erfolgte die Wahl des neuen Ortsbrandmeisters. Vorgeschlagen wurde Torsten Neidert, der einstimmig zum neuen Ortsbrandmeister gewählt wurde. Auch die bisherige stellvertretende Ortsbrandmeisterin Maike Warnecke erhielt erneut das einstimmige Vertrauen der Versammlung.

Im Rahmen der Neuwahlen wurde zudem bekanntgegeben, dass Harald Höpner nach 24 Jahren als Schriftführer nicht erneut für dieses Amt kandidierte. Wilfried Heins bedankte sich ausdrücklich für dessen stets zuverlässige und gewissenhafte Arbeit über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg. Bei den weiteren Wahlen zum Ortskommando wurde Hans-Jürgen Plückhahn als Kassenwart bestätigt. Neue Schriftführerin und Sicherheitsbeauftragte ist Gudrun Kühle. Thomas Timme übernimmt künftig das Amt des Gerätewartes und Gruppenführers. Ansgar Masch wurde zum Atemschutzgerätewart sowie stellvertretenden Gruppenführer gewählt. Wilfried Heins wird zukünftig die Leitung der Altersabteilung übernehmen. Neuer Kassenprüfer ist Felix Döller.

In ihren Berichten bedankten sich Kreisbrandmeister Volker Prüsse und Stadtbrandmeister Michael Sander für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Versammlung konnten zudem mehrere Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen werden: - Zum Oberfeuerwehrmann wurden Jan Plückhahn und Niklas Timme befördert. - Ansgar Masch trägt nun den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann. - Gudrun Kühle wurde zur 1. Hauptfeuerwehrfrau ernannt. - Maike Warnecke erhielt den Dienstgrad 1. Hauptlöschmeisterin.

Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Karsten Schäbitz sowie Klaus Schröter ausgezeichnet. In den anschließenden Grußworten würdigten Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, der Zugführer des 1. Zuges der Feuerwehr Winsen, Tobias Riechmann, Gemeindebrandmeister Oliver Hermann, Eckhard Borges, Pastor Axel Stahlmann, Ortsbürgermeister Klaus Schröter sowie der ehemalige Ortsbrandmeister der Feuerwehr Offen, Hans-Hermann Gralherr, die Verdienste von Wilfried Heins und dankten für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit. Mehrere Präsente unterstrichen die große Wertschätzung.

Zum Abschluss ergriff die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Maike Warnecke noch einmal das Wort und bedankte sich im Namen des Ortskommandos und der gesamten Ortsfeuerwehr bei Wilfried Heins und seiner Ehefrau Monika. Mit einem Präsent endete eine Jahreshauptversammlung, die ganz im Zeichen eines besonderen Generationswechsels stand.

