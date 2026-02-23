Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Ortsfeuerwehr Offen wählt neue Ortsbrandmeister - Zahlreiche Ehrungen für verdiente Feuerwehrkameraden

Kürzlich fand die Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Offen statt. Ortsbrandmeister Hans-Hermann Gralher konnte 55 aktive Mitlieder, die Mitglieder der Altersabteilung, einige fördernde Mitglieder und geladene Gäste, darunter die Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, den Stellv. Kreisbrandmeister Ulf Heinemann und den Stadtbrandmeister Michael Sander, begrüßen.

In seinem Jahresbericht ging der Ortsbrandmeister auf die 15 Einsätze im Jahr 2025 und die weitere Dienstgestaltung ein. Insgesamt wurden über 7000 Dienststunden von den Mitgliedern geleistet. Gemeinsam mit Planungsbüro, Stadtverwaltung und einigen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr wurden im letzten Jahr intensiv die vorbereitenden Maßnahmen für die Ausschreibung des Neubaus eines neuen Feuerwehrhauses in Offen vorangetrieben. Die Mitgliederzahlen entwickeln sich weiterhin sehr positiv, über alle Abteilungen hinweg besteht die Ortsfeuerwehr Offen derzeit aus 308 Mitgliedern.

In ihrem Grußwort geht Bürgermeisterin der Stadt Bergen Claudia Dettmar-Müller unter anderem auf die laufende Ausschreibung für das neue Feuerwehrhaus Offen ein. Der Baubeginn ist noch für 2026 geplant, die neuen Räume sollen spätestens 2028 bezogen werden können.

Der Jugendfeuerwehrwart Leonard Brandt und der Kinderfeuerwehrwart Marcel Kieser stellen in ihren Berichten die sehr positive Nachwuchsarbeit dar, mit aktuell 18 Jugend und 25 Kinderfeuerwehrmitgliedern kann man positiv in die Zukunft blicken.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Christian Krause zum Ortsbrandmeister und Mario Kruse zum Stellvertretenden Ortsbrandmeister mit einstimmigen Ergebnissen neu gewählt. Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Jarne Marks eingesetzt. Neben vielen Wiederwahlen nehmen Jan Brockmann als Stellv. Atemschutzgerätewart und Sebastian Otte als Stellv. Gruppenführer erstmals besondere Funktionen innerhalb der Ortsfeuerwehr ein.

Befördert wurden Maya Rißmann zur Feuerwehrfrau, Beeke Marks und Jonah Helms zur Oberfeuerwehrfrau bzw. zum Oberfeuerwehrmann. Frank Heins wurde zum Ersten Hauptbrandmeister befördert.

Geehrt wurden Steffen Grothe und Mathias Ohlhoff mit der Hochwassermedaille 2023, Henning Ehlers für 25 Jahre, Thomas Marks und Frank Heins für 40 Jahre und Volker Brockmann und Karl-Werner Marks für 50 Jahre aktive Dienste in der Feuerwehr. Jörg Laube und Sascha Kunze wurden für ihre Verdienste in der Kreisfeuerwehrbereitschaft mit der Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Celle ausgezeichnet. Zudem erhielten Christian Krause und Frank Heins für ihre Verdienste um die Kinder- und Jugendarbeit das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Text: Frank Heins, Ortsfeuerwehr Offen

