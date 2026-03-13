Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Diesten

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Diesten (ots)

Am 06.03.2026 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Diesten im Feuerwehrgerätehaus statt. Ortsbrandmeister, Tobias Laux, begrüßte neben zahlreichen Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung auch viele fördernde Mitglieder. Als Gäste hieß er Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, Ortsbürgermeisterin Brunhild Speiel, Ehrenortsbrandmeister Friedrich Behrens, den stellvertretenden Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann mit seinem Stellvertreter Mark Tranter, Stadtbrandmeister Michael Sander sowie Polizeioberkommissarin Sabrina Drechsel von der Polizei Bergen willkommen.

In ihren Berichten informierten Stadtbrandmeister Michael Sander über Entwicklungen innerhalb der Stadtfeuerwehr sowie Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann über Themen aus der Kreisfeuerwehr. Grußworte richteten außerdem Bürgermeisterin Dettmar-Müller, Ortsbürgermeisterin Speiel sowie Vertreterin der Polizei an die Versammlung. Karl-Helmut Oelrichs berichtete über die Aktivitäten der Altersabteilung der Ortsfeuerwehr Diesten.

Im Berichtsjahr 2025 rückte die Ortsfeuerwehr Diesten zu fünf Einsätzen aus. Zusätzlich fanden zwei Alarmübungen statt. Neben den Einsätzen standen zahlreiche Übungsdienste sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf dem Programm. Insgesamt leisteten die Mitglieder rund 1.800 Stunden für Einsatzdienst, Ausbildung und Übungen.

Zum 31. Dezember 2025 zählte die Einsatzabteilung 27 Mitglieder. Im Laufe des Jahres gab es sechs Abgänge und fünf Zugänge. Die Einsatzabteilung besteht aus 20 Männern mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren sowie sieben Frauen mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren. Die Altersabteilung umfasst 13 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 71,85 Jahren. Hinzu kommen 66 fördernde Mitglieder. Insgesamt zählt die Freiwillige Feuerwehr Diesten damit 106 Mitglieder.

Bei den Wahlen wurde Angelo Spring einstimmig zum neuen Gruppenführer gewählt. Mareike Rabe wurde ebenfalls einstimmig in ihrem Amt als Schriftwartin bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer bestimmten die Mitglieder Jens Rissmann.

Auch mehrere Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Angelo Spring wurde für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Michael Gyüker erhielt eine Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Frank Lindhorst wurde von der Feuerwehr-Unfallkasse für neun Jahre Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Zahlreiche Beförderungen wurden ebenfalls ausgesprochen: Lukas Marwede wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert und erhielt zusätzlich eine Auszeichnung für die beste Dienstbeteiligung im Jahr 2025. Mareike Rabe wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Angelo Spring und Jan-Peter Hinrichs erhielten den Dienstgrad Erster Hauptfeuerwehrmann. Manuel Albs wurde zum Löschmeister befördert.

Neu in die Einsatzabteilung aufgenommen wurden Marina Rabe, Hannah Weißenberg, Luca Sucker und Killian Rabe, die bereits erfolgreich ihre Qualifikationsstufe 1 abgeschlossen haben. Zudem wurde Jasmin Hübner zur Feuerwehrfrau ernannt.

Die Versammlung klang anschließend in kameradschaftlicher Runde aus.

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