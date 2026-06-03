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POL-CE: Präventionsworkshop mit dem Polizeiorchester Niedersachsen begeistert Grundschulkinder in Nienhagen

POL-CE: Präventionsworkshop mit dem Polizeiorchester Niedersachsen begeistert Grundschulkinder in Nienhagen
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Nienhagen (ots)

Heute Vormittag fand im Hagensaal in Nienhagen ein besonderer Präventionsworkshop der Polizeiinspektion Celle in Zusammenarbeit mit dem Polizeiorchester Niedersachsen statt. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen aus den Grundschulen Adelheidsdorf und Nienhagen nahmen an der Veranstaltung teil. Im Mittelpunkt stand das musikalische Präventionsprojekt "Namene - eine musikalische Geschichte für Kinder". Die von Komponist Thiemo Kraas geschaffene Geschichte erzählt von der zehnjährigen Namene, die sich an einer neuen Schule zurechtfinden muss. Dabei werden Themen aufgegriffen, die Kinder in ihrem Alltag beschäftigen und vor Herausforderungen stellen können - darunter Gewalt, Cybermobbing, das Recht am eigenen Bild sowie der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien. Nach der Begrüßung und einer musikalischen Einführung durch das Polizeiorchester tauchten die Kinder in die Geschichte von Namene ein. Die einzelnen Inhalte wurden gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Präventionsteams der Polizeiinspektion Celle, Christian Riebandt, Anja Heins, Petra Liebert-Engel und Karsten Wiechmann, altersgerecht aufgearbeitet und besprochen. Dabei wurden sie auch von Astrid Artschwager und Tim Neumann, beide von der Polizeistation Wathlingen unterstützt. Im Vordergrund standen insbesondere die Botschaften "Keine Gewalt", "Respektvoller Umgang miteinander" und "Sicher im Internet". Im weiteren Verlauf erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Arbeit eines Orchesters. Anhand einer Probe wurde verdeutlicht, welche Bedeutung Regeln, Absprachen und gegenseitige Rücksichtnahme für ein gelungenes Miteinander haben - sowohl in der Musik als auch im täglichen Zusammenleben. Für besondere Begeisterung sorgte die gemeinsame Body-Percussion mit den Musikerinnen und Musikern des Polizeiorchesters. Die Kinder konnten dabei selbst aktiv werden und erleben, wie Gemeinschaft, Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen zu einem gelungenen Ergebnis führen. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Finale inklusive Zugabe, bei dem Musik, Bewegung und die zuvor vermittelten Inhalte noch einmal zusammengeführt wurden. Die Veranstaltung vermittelte den Kindern auf anschauliche und kreative Weise wichtige Präventionsbotschaften und zeigte zugleich, wie Musik Brücken bauen und Gemeinschaft stärken kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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