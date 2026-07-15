Polizei Düren

POL-DN: Handy geraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstagabend (14.07.2026) raubten bislang unbekannte Täter einem 27-jährigen Mann aus Jülich unter Einsatz von Pfefferspray auf der Josef-Schregel-Straße sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie erst im Nachgang bei einer Anzeigenerstattung auf der Wache Düren bekannt wurde, raubten zwei bislang unbekannte Täter dem Geschädigten gegen 18:00 Uhr auf der Josef-Schregel-Straße in Höhe des Busbahnhofs sein Handy. Nach seinen Angaben hätte er die beiden männlichen Personen zunächst gegrüßt. Diese hätten ihn wiederum sofort geschlagen und mit Pfefferspray attackiert. Dabei sei sein Handy zu Boden gefallen. Einer der beiden Verdächtigen habe das Mobiltelefon dann an sich genommen und sei damit weggelaufen. Der 27-jährige Mann aus Jülich erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Beide Verdächtige werden als männlich, ca. 26 bis 30 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren beschreiben. Eine der beiden Personen trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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