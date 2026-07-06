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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall mit Linienbus, drei Personen leicht verletzt

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (03.07.) an der Kreuzung Lindenstraße/Tichelkampstraße/Breite Straße/Laugestraße in Dorenkamp sind drei Personen leicht verletzt worden.

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Rheine fuhr gegen 19.20 Uhr mit einem schwarzen Audi auf der Tichelkampstraße und wollte dann nach links in die Breite Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Pkw mit dem entgegenkommenden Linienbus, der von einem 37-Jährigen aus Mettingen gefahren wurde. Bei dem Unfall wurden die Autofahrerin sowie zwei Insassen des Linienbusses, eine 59-Jährige aus Rheine sowie eine 15-Jährige aus Warendorf, leicht verletzt. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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