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Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Altenberge (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitag (03.07.2026) gegen 16.45 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Bültenweg einzubrechen. Das Haus steht zwischen Weissdornweg und Holunderweg.

Die Täter machten sich an der Terrassentür zu schaffen, um in das Haus zu gelangen. Dabei wurden sie von der Bewohnerin überrascht und flüchteten. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine graue Jogginghose, einen weißen Pullover mit Kapuze und weiße Schuhe der Marke Nike. Über dem Mund trug er eine blaue medizinische Maske.

Die Frau ist ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkle Haare. Sie trug auch eine Jogginghose, einen hellen Pullover und eine blaue medizinische Maske über dem Mund.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/9 28 44 55.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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