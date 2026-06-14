LPI-SHL: Unter dem Einfluss von Cannabis im Straßenverkehr unterwegs
Hildburghausen (ots)
Am 13.06.2026 gegen 17:15 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen einen Fahrer eines E-Scooters. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf das Rauschmittel Cannabis. Der 47-jährige Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.
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