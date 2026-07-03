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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Lagerhalle, Kupferteile und zwei Firmenfahrzeuge gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (02.07.), 17.45 Uhr und Freitag (03.07.), 02.00 Uhr in die Lagerhalle einer Sanitärfirma an der Richard-Gerhardi-Straße eingebrochen.

Die Täter schlugen die Scheibe eines Zufahrtstors ein und gelangten so in die Halle. Es wurden diverse Schubladen und Regale leergeräumt. Darin befanden sich vor allem Kupfermaterialien. Auch die Büroräume der Firma wurden durchwühlt. Außerdem wurden zwei Firmenfahrzeuge gestohlen. Diese konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen bereits wieder aufgefunden werden. Der Wert des gestohlenen Kupfers liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, kontaktieren bitte die Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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