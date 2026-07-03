Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Unfallbeteiligter flüchtet

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.07.2026) ist ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Burgsteinfurt leicht verletzt worden.

Die 8-Jährige aus Burgsteinfurt fuhr mit einem City-Roller gegen 08.00 Uhr auf der Straße Wilderkamp in Richtung Leerer Straße. An der Ecke Wilderkamp/Leerer Straße kam von links ein Radfahrer, der Richtung Innenstadt unterwegs war. Dieser fuhr das Mädchen an, das daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Unbekannte hatte ein schwarzes Fahrrad, trug einen schwarzen Skater-Helm und einen Rucksack.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Radfahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15 41 15.

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