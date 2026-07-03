Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Jugendtreff, Fenster eingeschlagen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (02.07.), 20.00 Uhr und Freitag (03.07.), 04.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Jugendtreff am Grevener Damm, neben dem Sportstadion, verschafft.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Sie durchwühlten einen Büroraum und mehrere Schränke. Außerdem schlugen sie eine Glasvitrine ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

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