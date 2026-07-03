PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Jugendtreff, Fenster eingeschlagen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (02.07.), 20.00 Uhr und Freitag (03.07.), 04.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Jugendtreff am Grevener Damm, neben dem Sportstadion, verschafft.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Sie durchwühlten einen Büroraum und mehrere Schränke. Außerdem schlugen sie eine Glasvitrine ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:57

    POL-ST: Westerkappeln, Täter machen sich an zwei Pkw zu schaffen Zeugen gesucht

    Westerkappeln (ots) - Unbekannte haben am Freitag (03.07.2026) gegen 01.00 Uhr einen schwarzen Volvo XC 90 geöffnet. Der Pkw war in einem Carport bei einem Einfamilienhaus an der Johannes-Calvin-Straße abgestellt. Die Täter nahmen einen Schlüsselbund und persönliche Papiere mit. Schon einige Minuten zuvor hatten Unbekannte versucht, in der Nähe des Tatorts einen ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:56

    POL-ST: Rheine, Brand einer Dachgeschosswohnung Polizei ermittelt zur Brandursache

    Rheine (ots) - An der Kreuzung Holländerstraße/Alte Bahnhofstraße in Mesum ist es am Donnerstag (02.07.) gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Passanten stellten Rauch fest, der aus einer Dachgeschosswohnung kam. Die Feuerwehr rückte aus. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude zügig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:55

    POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Wohnhaus Schmuck und Geld gestohlen

    Westerkappeln (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (02.07.2026) zwischen 09.50 und 10.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bathmener Straße eingestiegen. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren