Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Täter machen sich an zwei Pkw zu schaffen Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte haben am Freitag (03.07.2026) gegen 01.00 Uhr einen schwarzen Volvo XC 90 geöffnet. Der Pkw war in einem Carport bei einem Einfamilienhaus an der Johannes-Calvin-Straße abgestellt. Die Täter nahmen einen Schlüsselbund und persönliche Papiere mit. Schon einige Minuten zuvor hatten Unbekannte versucht, in der Nähe des Tatorts einen anderen Pkw aufzubrechen. Der schwarze Mercedes C 220 stand an der Straße Beim Steinkauz unter einem Carport eines Wohnhauses. Den Tätern gelang es allerdings nicht, das Auto zu öffnen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den beiden Fällen um dieselben Täter handelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

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