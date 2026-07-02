Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Jugendtreff, Geld und Spielkonsolen gestohlen

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (30.06.), 16.00 Uhr und Mittwoch (01.07.), 11.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Jugendtreffs am Schrägweg in Hohne verschafft. Der Spurenlage zufolge beschädigten sie das Türschloss und gelangten dann in die Räume, die im Keller einer Grundschule liegen.

Die Täter durchwühlten die Schränke und Schubladen und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, zwei Spielkonsolen sowie mehrere Konsolenspiele. Das Diebesgut hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

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