PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

B417 Ortslage Linter / L3448,

Samstag, 28.03.2026, 08:25 Uhr bis 08:35 Uhr

(akr) Am Samstagmorgen fiel ein Fahrzeug durch dessen unsichere Fahrweise auf und gefährdete damit andere Verkehrsteilnehmer.

Gegen 08:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der B417 in der Ortslage Limburg-Linter ein schwarzer Renault Megane mit auffälliger und verkehrsunsicherer Fahrweise unterwegs sei. Der PKW würde mehrfache nicht nachvollziehbare Tempowechsel vollziehen, fahre Schlangenlinien und es habe auch bereits Beinaheunfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern im Bereich der B417 und der L3448 gegeben. Das Fahrzeug konnte schließlich in Limburg-Lindenholzhausen durch eine Polizeistreife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 76-jährige Fahrer vor der Fahrt Alkohol konsumiert hat. Weiterhin konnte im Rahmen der Kontrolle festgestellt werden, dass der PKW auf der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden aufwies. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche durch das Fahrzeug gefährdete oder geschädigte Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, sich an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu wenden.

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