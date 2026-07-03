Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand einer Dachgeschosswohnung Polizei ermittelt zur Brandursache

Rheine (ots)

An der Kreuzung Holländerstraße/Alte Bahnhofstraße in Mesum ist es am Donnerstag (02.07.) gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen.

Passanten stellten Rauch fest, der aus einer Dachgeschosswohnung kam. Die Feuerwehr rückte aus. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude zügig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Dachgeschosswohnung wurde durch das Feuer zerstört. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar.

Die Polizei hat die betroffene Wohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten zurückkehren. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen zurzeit noch nicht vor.

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