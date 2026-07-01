Polizei Steinfurt

POL-ST: B54, Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen, Sperrung der Kraftfahrstraße B54 in beide Fahrtrichtungen

Steinfurt (ots)

Die B 54 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Heek und Ochtrup/DOC voll gesperrt. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall der sich am heutigen Tag gegen 16:57 Uhr ereignete.

Nach ersten Ermittlungen befand sich ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford auf der B 54 in Fahrtrichtung Münster und fuhr im Bereich der Unfallstelle auf ein Stauende auf. Hier kollidierte er mit dem Toyota eines 46-jährigen Fahrzeugführers aus Ochtrup und schob diesen auf ein vor ihm stehendes Wohnmobil auf. Das Wohnmobil war zu diesem Zeitpunkt mit einer 61-jährigen Frau und einem 55-jährigen Mann aus Hamm besetzt. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Unfallverursacher ebenfalls gegen das Wohnmobil.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die B 54 ist für die Zeit der aktuell laufenden Unfallaufnahme voll gesperrt.

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