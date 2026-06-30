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POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Fahrrads gesucht

POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Fahrrads gesucht
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Rheine (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines schwarzen Pedelecs der Marke vsf fahrradmanufaktur, Modell P500. Bei dem Rad fehlt der Akku.

Die Polizei stieß im Rahmen von Ermittlungen zu einem anderen Fahrraddiebstahl im Stadtgebiet auf das Pedelec. Bei dem Tatverdächtigen konnte neben dem gesuchten Rad auch das schwarze Pedelec aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Pedelec ebenfalls um ein gestohlenes Rad handelt und stellte es sicher. Die bisherigen Ermittlungen zum Eigentümer blieben leider erfolglos.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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