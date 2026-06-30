Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Lagerhalle, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

In der Zeit von Samstag (27.06.), 11.00 Uhr bis Montag (29.06.), 06.00 Uhr sind unbekannte Täter in die Halle einer Eisenhandlung an der Wilmersstraße eingestiegen.

Die Täter drangen gewaltsam über das Rolltor in die Halle ein. Von dort entwendeten sie eine große Menge an Messingteilen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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