Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Straßenraub, Frau wird körperlich angegangen

Ibbenbüren (ots)

Eine 30-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag (28.06.) an der Breiten Straße Opfer eines Straßenraubs geworden.

Die Frau war auf dem Weg nach Hause, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie unterhielt sich zunächst mit den ihr fremden Männern. Sie gingen gemeinsam in Richtung Heldermannpark.

Schließlich wurden die Unbekannten handgreiflich. Die Frau stürzte. Die Täter stahlen ihre Handtasche, Kopfhörer sowie einen Stoffbeutel und flüchteten anschließend zu Fuß. Die Frau wurde leicht verletzt und vor Ort durch die Kräfte eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

Die Polizei wurde alarmiert und fahndete nach den Tätern - jedoch ohne Erfolg. Eine genauere Beschreibung der drei Männer liegt nicht vor. Lediglich, dass einer einen Bart hatte und dieser ein helles Oberteil sowie eine dunkle knielange Hose trug. Ein weiterer Mann trug eine Kappe.

Die Polizei ermittelt wegen dieses Raubdelikts. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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