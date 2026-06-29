Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, falsche Heizungsableser, Geld entwendet

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren haben zwei angebliche Heizungsableser einer Seniorin einen hohen Geldbetrag gestohlen.

Am Samstag (26.06.) klopften zwei Unbekannte an die Tür ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Frau öffnete den Männern, die sich als Heizungsableser ausgaben. Einer der Männer bat die Frau, ihr die Heizung zu zeigen. Die Frau ging mit ihm zu einem Heizgerät in der Küche. Der zweite Mann wartete währenddessen in der Wohnung.

In der Küche machte der Mann von dem Heizgerät ein Foto mit seinem Smartphone und verließ anschließend gemeinsam mit dem zweiten Mann die Wohnung wieder.

Kurz darauf fiel der Frau auf, dass aus ihrem Schlafzimmer eine Handtasche mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag nicht mehr da war. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie hatten beide schwarze Haare und trugen dunkle Jeanshosen. Einer der Männer hatte ein blaues T-Shirt an, der zweite Mann trug ein graues T-Shirt.

Die Polizei ermittelt in dem Fall und warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich davor, niemals Unbekannte ins Haus oder in die Wohnung zu lassen.

- Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus. - Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat. - Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben.

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