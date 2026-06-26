Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täterinnen haben am Donnerstagnachmittag (25.06.) gegen 14.30 Uhr an der Schiebetür eines Einfamilienhauses an der Käthe-Kollwitz-Straße gehebelt. Dann kam die Hauseigentümerin nach Hause und überraschte die Täterinnen. Diese waren nicht ins Haus gelangt. Die Unbekannten flüchteten daraufhin zu Fuß.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Eine von ihnen war circa 35 Jahre alt und schlank. Sie trug braune Bekleidung. Sie hatte dunkle Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Die zweite Frau war zwischen 25 und 30 Jahre alt und ebenfalls schlank. Sie trug die dunklen Haare zu einem Zopf.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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