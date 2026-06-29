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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl von Firmengelände, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Freitag (26.06.) auf Samstag (27.06.) haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Sternbusch, Höhe Spatzenweg, verschafft.

Die Unbekannten öffneten zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagmorgen, 09.05 Uhr gewaltsam das Tor zum Firmengelände. Von dort entwendeten sie diverse Aluminium-Teile und einen Kfz-Anhänger. Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen ST-JW810. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Anhängers machen können. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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