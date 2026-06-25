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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 29-Jähriger von Unbekannten schwer verletzt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Samstag (20.06.) haben drei Unbekannte gegen 18.08 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Ludwigshafen angegriffen und schwer verletzt.

Der 29-Jährige wartete nach ersten Erkenntnissen auf dem Parkplatz des Freibads auf eine Person, mit der er verabredet war. Dort wurde er nach Zeugenaussagen von drei unbekannten Männern angegriffen. Der Ludwigshafener wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Personen waren alle männlich und etwa 20 Jahre alt. Einer der Männer trug eine Sturmhaube und ein weißes T-Shirt. Ein anderer Mann trug ein schwarzes T-Shirt, das er sich vor das Gesicht gezogen hat. Der dritte Tatverdächtige konnte nicht näher beschrieben werden. Alle drei stiegen nach der Tat in einen Kleinwagen und flüchteten.

Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02572/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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