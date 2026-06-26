Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Garten- und Landschaftsbau, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in Ledde in die Räume eines Garten- und Landschaftsbaus an der Osnabrücker Straße, zwischen Leedener Straße und Grafenstraße, eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen Mittwoch (24.06.), 16.15 Uhr und Donnerstag (25.06.), 06.00 Uhr gewaltsam die Tür einer Halle auf dem Gelände. Von dort entwendeten sie diverse Gartenmaschinen und Werkzeuge. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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