Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 15-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, vor Pkw gelaufen

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagnachmittag (26.06.) ist es gegen 15.15 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 55-jähriger Ibbenbürener fuhr mit einem Opel Mokka in Richtung Rheiner Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 95 stand ein Junge auf dem Bürgersteig. Nach ersten Erkenntnissen lief der 15-jährige Ibbenbürener plötzlich auf die Fahrbahn und vor den Opel. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und verletzt sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell