Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall auf dem Nordring Krankenfahrstuhlfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Montag (26.06.) um 13.00 Uhr ist es auf dem Nordring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 45-jähriger Emsdettener befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger den Nordring aus Richtung Rheine kommend in Richtung Grevener Damm. An der Fußgängerbedarfsampel vor der Straße Im Hagenkamp überquerte zum gleichen Zeitpunkt ein 89-jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem Krankenfahrstuhl den Nordring von links in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision des Lkw mit dem Krankenfahrstuhl. Der 89-Jährige wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, er wurde mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme bis 14.25 Uhr voll gesperrt. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand war die Ampelanlage intakt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens dauern an.

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