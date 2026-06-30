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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand an Mehrfamilienhaus, Schuppen in Flammen

Rheine (ots)

Am Montag (29.06.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an die Darbrookstraße gerufen worden. An einem Mehrfamilienhaus war in einem Schuppen unter einer Außentreppe ein Feuer ausgebrochen.

Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 15.20 Uhr und setzte den Notruf ab. Anschließend informierte er die Bewohner des Hauses. In dem Schuppen lagerten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Gartengeräte. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.

Durch das Feuer wurde die Außenwand des Hauses beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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