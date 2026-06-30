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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin, Täter erbeuten vierstelligen Betrag

Steinfurt (ots)

Nach einem Telefonbetrug hat ein 64-jähriger Steinfurter einen geringen vierstelligen Euro-Betrag verloren.

Der Mann wurde am Montag (22.06.) von einer angeblichen Bankmitarbeiterin angerufen. Die Frau sagte ihm, dass sie von der Betrugsabteilung der Bank sei. Es seien vier größere Überweisungen auf seinem Konto festgestellt worden. Drei davon hätte die Betrugsabteilung bereits stornieren können.

Um auch die letzte Überweisung zu stornieren, müsse der Steinfurter einen Stornierungsantrag mittels einer eigenen Überweisung durchführen. Die Anleitung dazu wurde ihm per E-Mail übermittelt.

Der Mann überwies, wie in der Mail angegeben, einen vierstelligen Euro-Betrag und erhielt kurz darauf eine Mail, dass das Geld der Überweisung kurze Zeit später seinem Konto wieder gutgeschrieben würde. Dies passierte jedoch nicht. Dem Mann wurde so klar, dass er betrogen wurde und erstattete jetzt Anzeige.

Die Polizei warnt vor der Masche falsche Bankmitarbeiter. Werden Sie stutzig, wenn Sie von Unbekannten wegen angeblicher Ungereimtheiten auf ihrem Konto angerufen werden. Legen Sie auf, wenn Ihnen der Sachverhalt komisch vorkommt und rufen Sie selber unter der Ihnen bekannten Nummer Ihre Bank an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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