Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholfahrt endet im Polizeigewahrsam

Altrip (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, gegen 17:30 Uhr wurde durch unbeteiligte Zeugen ein Verkehrsunfall durch einen womöglich betrunkenen Fahrer gemeldet. Vor Ort konnte der 60-jährige Wohnmobilfahrer angetroffen werden. Dieser kollidierte beim Wenden auf dem Campingplatz mit der Markise seines Nachbarn. Bei dem Mann konnten deutliche Anzeichen des Alkoholkonsums festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der Fahrer wurde während der Unfallaufnahme stetig aggressiver und pöbelte die Polizei, sowie unbeteiligte Zeugen an. Er versuchte unter anderem die eingesetzten Beamten anzuspucken. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss musste er seinen Rausch im Gewahrsam der Polizei ausschlafen. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerschein des Fahrers einbehalten.

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