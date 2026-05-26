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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leichtverletzter Rennradfahrer nach Verkehrsunfall

Neuhofen (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, gegen 14 Uhr kollidierte ein 84-jähriger Rennradfahrer in der Ludwigshafener Straße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Durch das Tragen eines Schutzhelmes konnten womöglich größere Verletzungen vermieden werden. Zur weiteren Abklärung wurde der verletzte Radfahrer in das Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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