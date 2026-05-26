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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Exhibitionist

Frankenthal (ots)

Am 25.05.2026, gegen 08.30 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Mann gemeldet, welcher auf einer Parkbank im Ostpark sitzen würde und dabei an seinem Glied manipulieren würde. Durch die Streife konnte der Mann angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um einen 34-Jährigen aus Frankenthal. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut der Zeugin waren keine weiteren Personen im Park unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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