Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Exhibitionist

Frankenthal (ots)

Am 25.05.2026, gegen 08.30 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Mann gemeldet, welcher auf einer Parkbank im Ostpark sitzen würde und dabei an seinem Glied manipulieren würde. Durch die Streife konnte der Mann angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um einen 34-Jährigen aus Frankenthal. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut der Zeugin waren keine weiteren Personen im Park unterwegs.

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