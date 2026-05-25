PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zahlreiche Autos beschädigt - Hinweise erbeten

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Isenachstraße in Frankenthal zahlreiche Autos durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Vermutlich wurden die Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Julia Klar
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 13:35

    POL-PDLU: zündelnde Jugendliche

    Frankenthal (ots) - Hiesige Dienststelle wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag den 25.05.2026 durch Zeugen auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, welche auf dem Gelände der Erkenbert-Grundschule Pyrotechnik abbrennen würden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls informiert. Im Nahbereich konnten die Beamten eine entsprechende Gruppe von drei 15-18jährigen festgestellt werden. Die Gruppe wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte entsprechende Pyrotechnik ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:32

    POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

    Frankenthal (ots) - In der Zeit vom Donnerstag 21.05.2026 bis Sonntag 24.05.2026 beschädigte unbekannte Täterschaft die Beifahrerscheibe eines Transporters, welcher auf dem Frankenthaler Parsevalplatz abgestellt war. Entwendet wurde nichts. Die Polizei weist darauf hin, dass im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen Diebe und Einbrecher zu Straftaten verleiten! Diese Gegenstände sollte man beim Parken aus dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 11:44

    POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung - vier Beteiligte leicht verletzt

    Ludwigshafen - Ruchheim (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026 kam es im Laufe des Tages zu Streitigkeiten zwischen zwei 14-Jährigen Jugendlichen aus Maxdorf. Hierbei warf einer der Jugendlichen in der Rhein-Haardtbahn-Straße einen Döner auf sein Gegenüber. Als die Eltern der Jugendlichen sich dann gegen 20:34 Uhr mit den Jugendlichen trafen um die Situation zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren