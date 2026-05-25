Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zahlreiche Autos beschädigt - Hinweise erbeten

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Isenachstraße in Frankenthal zahlreiche Autos durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Vermutlich wurden die Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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