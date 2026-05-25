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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung - vier Beteiligte leicht verletzt

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 kam es im Laufe des Tages zu Streitigkeiten zwischen zwei 14-Jährigen Jugendlichen aus Maxdorf. Hierbei warf einer der Jugendlichen in der Rhein-Haardtbahn-Straße einen Döner auf sein Gegenüber. Als die Eltern der Jugendlichen sich dann gegen 20:34 Uhr mit den Jugendlichen trafen um die Situation zu klären, kam es erneut zu verbalen Streitigkeiten die dann eskalierten. Hierbei schlugen drei Jugendliche aus Maxdorf im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf den 32-Jährigen Vater aus Ludwigshafen ein, wodurch er zu Boden fiel und sich eine Schürfwunde am linken Knie, sowie eine Platzwunde an der Lippe zuzog. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die Schläge, wodurch auch die drei Jugendlichen leicht im Gesicht verletzt wurden. Bei dem 32-Jährigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,73 Promille ergab. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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