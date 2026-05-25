Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom Donnerstag 21.05.2026 bis Sonntag 24.05.2026 beschädigte unbekannte Täterschaft die Beifahrerscheibe eines Transporters, welcher auf dem Frankenthaler Parsevalplatz abgestellt war. Entwendet wurde nichts. Die Polizei weist darauf hin, dass im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen Diebe und Einbrecher zu Straftaten verleiten! Diese Gegenstände sollte man beim Parken aus dem Fahrzeug räumen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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